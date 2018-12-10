Ромелу Лукаку: После чемпионата мира чувствовал себя измотанным - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 10:10Источник: Sky SportsАвтор: Спирин Дмитрий

    Ромелу Лукаку: После чемпионата мира чувствовал себя измотанным

    Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал о том, почему он проводит не самый удачный сезон на клубном уровне.

    - Мы с тренером последние пару недель очень много говорили. Он сказал, чего хочет добиться от меня. Я знаю, что могу играть лучше, мне нужно продолжать развиваться и помогать команде побеждать.

    Сейчас в моей игре недостаточно агрессии. Против «Фулхэма» я выложился полностью, как и все остальные игроки.

    Перед ЧМ-2018 я набрал немного мышечной массы. Я чувствовал себя отлично и провел хороший турнир. Но теперь мне нужно вернуться к другому стилю. В АПЛ с таким количеством мышц играть невозможно. Я сразу же понял: «Я не смогу играть за клуб в том же стиле, в котором играю за сборную». Плюс после чемпионата мира я чувствовал себя измотанным. Но сейчас я снова достиг нужных кондиций и готов снова играть на высоком уровне, — приводит слова Лукаку Sky Sports.

    В 15 матчах чемпионата Англии в этом сезоне Лукаку забил шесть мячей.

    #лукаку ромелу#фк манчестер юнайтед#апл#чм-2018
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