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    • Футбол10 декабря 2018 14:08Источник: ФК «Ливерпуль»Автор: Липкин Антон

    Гомес подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

    Защитник выступает за «красных» с 2015 года.

    «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с защитником Джо Гомесом, сообщает официальный сайт клуба.

    Срок действия нового соглашения не называется, при этом, по данным сайта Transfermarkt.com, оно рассчитано до 2024 года.

    Воспитанник «Чарльтона» перешел в «Ливерпуль» в июне 2015 года за 3,5 миллиона фунтов. За три с половиной года он провел за команду 59 матчей и сделал три голевые передачи. В нынешнем сезоне на его счету 18 матчей в премьер-лиге и Лиге чемпионов.

    В ноябре прошлого года Гомес был впервые вызван в сборную Англии. Его дебют в национальной команде состоялся 10 ноября 2017 года в товарищеском матче с Германией (0:0). За минувший год он провел в ее составе шесть матчей, но из-за травмы голеностопа пропустил чемпионат мира в России.

    #апл#фк ливерпуль#гомес джозеф
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