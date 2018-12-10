Гомес подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

Футбол 10 декабря 2018 14:08 Источник: ФК «Ливерпуль» Автор: Липкин Антон

Защитник выступает за «красных» с 2015 года.

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с защитником Джо Гомесом, сообщает официальный сайт клуба.

Срок действия нового соглашения не называется, при этом, по данным сайта Transfermarkt.com, оно рассчитано до 2024 года.

Воспитанник «Чарльтона» перешел в «Ливерпуль» в июне 2015 года за 3,5 миллиона фунтов. За три с половиной года он провел за команду 59 матчей и сделал три голевые передачи. В нынешнем сезоне на его счету 18 матчей в премьер-лиге и Лиге чемпионов.

В ноябре прошлого года Гомес был впервые вызван в сборную Англии. Его дебют в национальной команде состоялся 10 ноября 2017 года в товарищеском матче с Германией (0:0). За минувший год он провел в ее составе шесть матчей, но из-за травмы голеностопа пропустил чемпионат мира в России.