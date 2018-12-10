Дзюба: Если бы не VAR, сборной России никогда в жизни не поставили пенальти в ворота испанцев - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 21:49Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Дзюба: Если бы не VAR, сборной России никогда в жизни не поставили пенальти в ворота испанцев

    Встреча прошла в 1/8 финала чемпионата мира.

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к системе видеопомощи арбитрам (VAR).

    "Введение VAR – это стопроцентно верное решение, потому что не будет непонятных голов, непонятных вердиктов. То есть всё будет честно. Что далеко ходить. Вот с Испанией был матч, и если бы не VAR, нам бы пенальти никогда в жизни не поставили.

    Серхио Рамос, Пике, Иско и вся остальная испанская команда подбегают к судье и начинают ему доказывать, что там руки не было. Уверен, что он их бы послушал, авторитетом бы задушили. А так как есть VAR, ребята – извините, даже если вы играете с русскими, пенальти будет, если было нарушение", – сказал Дзюба в программе «После футбола».

    Ранее сообщалось, что УЕФА принял решение ввести систему VAR в Лиге чемпионов с 1/8 финала.

    #Футбол-Россия#чм-2018#фк зенит#дзюба артем#сборная россии по футболу#сборная испании по футболу#система var
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