Дзюба: Если бы не VAR, сборной России никогда в жизни не поставили пенальти в ворота испанцев

Футбол 10 декабря 2018 21:49 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла в 1/8 финала чемпионата мира.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к системе видеопомощи арбитрам (VAR).

"Введение VAR – это стопроцентно верное решение, потому что не будет непонятных голов, непонятных вердиктов. То есть всё будет честно. Что далеко ходить. Вот с Испанией был матч, и если бы не VAR, нам бы пенальти никогда в жизни не поставили.

Серхио Рамос, Пике, Иско и вся остальная испанская команда подбегают к судье и начинают ему доказывать, что там руки не было. Уверен, что он их бы послушал, авторитетом бы задушили. А так как есть VAR, ребята – извините, даже если вы играете с русскими, пенальти будет, если было нарушение", – сказал Дзюба в программе «После футбола».

Ранее сообщалось, что УЕФА принял решение ввести систему VAR в Лиге чемпионов с 1/8 финала.