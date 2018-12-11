Игорь Акинфеев: Советую людям, которые начинают критиковать или смеяться, посмотреть на себя в зеркало

Футбол 11 декабря 2018 13:04 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Сметанникова Дарья

Голкипер армейцев пропускал 43 матча подряд в Лиге чемпионов.

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к критикам и антирекорду в Лиге чемпионов.

«Статистика — штука хорошая. Бывают удачные серии, бывают плохие. Кто-то над этим смеётся, кто-то начинает жалеть. Но я никогда не обращал внимания на критиков, насмешки, мемы в Интернете. Не смотрю в чужой огород и не буду пенять на кого-то: мол, он виноват, я из-за него пропустил гол. Отношусь к таким вещам как к данности.

С одной стороны, никто не предполагал, что 11 лет я не смогу сыграть на ноль. С другой — недавно мы отыграли на ноль с «Реалом». В общем, всё это далеко не самое страшное, что может произойти в жизни. Просто посоветую тем людям, которые начинают критиковать или смеяться, посмотреть на себя в зеркало», - приводит слова Акинфеева пресс-служба УЕФА.