Владимир Габулов: Всю жизнь пашем, а нас под одну гребенку: «Вы все – зажравшиеся футболисты»

Футбол 11 декабря 2018 18:47 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Гичунцев Артур

В этом году бывший голкипер московского "Динамо" завершил карьеру и возглавил министерство спорта Северной Осетии.

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов дал интеревью телеканалу «Матч ТВ».

– Можно сказать, что чемпионат мира вскружил вам голову, и вы посчитали, что всего для себя достигли?

– Возвращаясь в футбол два года назад, решил во что бы то ни стало вернуться и в сборную, принести пользу в любом качестве, чтобы наш футбол в обществе стали любить и уважать. Громкие слова, но я болезненно к этому относился и не понимал – как так?

Наше поколение всю жизнь играет, пашет, добивается каких-то результатов на международной арене, а нас всех под одну гребенку: «Вы все – зажравшиеся футболисты». Не совсем литературное слово, но оно звучало очень часто, к сожалению. Для себя решил, что должен сделать все, чтобы наш футбол стал снова популярен. Конечно, одному это сделать невозможно, но я должен был внести свою лепту, – сказал бывший игрок московского ЦСКА.

Напомним, Габулов оказался в заявке сборной России на домашний чемпионат мира. Вместе с командой он добрался до 1/4 финала, где подопечные Станислава Черчесова уступили в серии пенальти сборной Хорватии.