Рафаэл Геррейру: Тот факт, что я забил больше Роналду в ЛЧ, не значит, что я лучше

Футбол 12 декабря 2018 03:57

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру – о дубле в ворота «Монако» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Тренер произвел ротацию состава, но у нас очень сильный коллектив, и все мы усердно работаем на тренировках, чтобы хорошо проявить себя на поле.

Сегодня мы убедились, что даже те, кто нечасто играют, всецело преданы интересам команды и хотят дойти с клубом в Лиге чемпионов как можно дальше.

Мне кажется, я сейчас лучший бомбардир в Лиге чемпионов среди португальцев, но знаю, что Криштиану Роналду меня все равно опередит. Тот факт, что я забил пока больше него, не значит, что я лучше. Он самый сильный футболист на планете», - приводит слова Геррейру официальный сайт УЕФА.