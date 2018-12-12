Рафаэл Геррейру: Тот факт, что я забил больше Роналду в ЛЧ, не значит, что я лучше - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • 10окончен
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    перерыв
    Коламбус Блю Джекетс
    Ванкувер Кэнакс
    1
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    перерыв
    Каролина Харрикейнз
    Торонто Мэйпл Лифс
    0
    1
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    перерыв
    Баффало Сэйбрз
    Лос-Анджелес Кингз
    1
    1
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    перерыв
    Бостон Брюинз
    Аризона Койотс
    0
    2
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    1-й период
    Вашингтон Кэпиталз
    Детройт Ред Уингз
    1
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 04:00
    Виннипег Джетс
    Чикаго Блэкхоукс
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 04:00
    Миннесота Уайлд
    Монреаль Канадиенс
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 04:00
    Нэшвилл Предаторз
    Оттава Сенаторз
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 04:00
    Сент-Луис Блюз
    Флорида Пантерз
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 05:00
    Колорадо Эвеланш
    Эдмонтон Ойлерз
    0
    0
    • Футбол12 декабря 2018 03:57

    Рафаэл Геррейру: Тот факт, что я забил больше Роналду в ЛЧ, не значит, что я лучше

    Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру – о дубле в ворота «Монако» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

    «Тренер произвел ротацию состава, но у нас очень сильный коллектив, и все мы усердно работаем на тренировках, чтобы хорошо проявить себя на поле.

    Сегодня мы убедились, что даже те, кто нечасто играют, всецело преданы интересам команды и хотят дойти с клубом в Лиге чемпионов как можно дальше.

    Мне кажется, я сейчас лучший бомбардир в Лиге чемпионов среди португальцев, но знаю, что Криштиану Роналду меня все равно опередит. Тот факт, что я забил пока больше него, не значит, что я лучше. Он самый сильный футболист на планете», - приводит слова Геррейру официальный сайт УЕФА.

    #лига чемпионов#фк боруссия дортмунд#фк монако#геррейру рафаэл#фк ювентус#роналду криштиану
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта