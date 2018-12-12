Следователи провели обыски в офисе «ПСЖ» по делу о расовой дискриминации - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 11:08Источник: Goal.comАвтор: Липкин Антон

    Следователи провели обыски в офисе «ПСЖ» по делу о расовой дискриминации

    В отношении клуба завели дело после публикаций Football Leaks.

    В офисе «Пари Сен-Жермен» прошли обыски по делу о расовой дискриминации, сообщает Goal.com.

    В ноябре Football Leaks сообщил о том, что в академию столичного клуба не принимались темнокожие игроки африканского происхождения. Эта практика действовала с 2013 года до минувшей весны.

    На основе публикации в интернете 16 ноября прокуратура Парижа завела дело по обвинению в дискриминации по признаку происхождения, этнической или национальной принадлежности. Обыски провели следователи по борьбе с преступлениями против личности.

    «Это стандартная процедура в случаях такого рода расследованиях», – прокомментировали в «ПСЖ» обыски в своем офисе.

    #лига 1#фк псж#football leaks
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