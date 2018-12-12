Следователи провели обыски в офисе «ПСЖ» по делу о расовой дискриминации

Футбол 12 декабря 2018 11:08 Источник: Goal.com Автор: Липкин Антон

В отношении клуба завели дело после публикаций Football Leaks.

В офисе «Пари Сен-Жермен» прошли обыски по делу о расовой дискриминации, сообщает Goal.com.

В ноябре Football Leaks сообщил о том, что в академию столичного клуба не принимались темнокожие игроки африканского происхождения. Эта практика действовала с 2013 года до минувшей весны.

На основе публикации в интернете 16 ноября прокуратура Парижа завела дело по обвинению в дискриминации по признаку происхождения, этнической или национальной принадлежности. Обыски провели следователи по борьбе с преступлениями против личности.

«Это стандартная процедура в случаях такого рода расследованиях», – прокомментировали в «ПСЖ» обыски в своем офисе.