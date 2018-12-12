Юрген Клопп: Фанаты «Ливерпуля» хотят встречи с «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов

Футбол 12 декабря 2018 19:37 Источник: Goal.com Автор: Сметанникова Дарья

«Ливерпуль» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места группы С, «ПСЖ» - с первого.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что болельщики английской команды хотят встречи с «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов.

«Я знаю, что многие болельщики «Ливерпуля» хотят встречи с «ПСЖ» в плей-офф. Но мы не говорим, что так и будет, это просто хотят наши фанаты. Поэтому мы просто дождемся результатов жеребьевки. До конца матча с «Наполи» я был не уверен, что мы вообще попадем в плей-офф Лиги чемпионов, но теперь мы здесь. Как я могу требовать встречи с какой-то определенной командой? Мне все равно. «Ливерпуль» вышел со второго места, поэтому нам точно достанется сложный соперник», - цитирует Клоппа Goal.com.