Юрген Клопп: Фанаты «Ливерпуля» хотят встречи с «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 19:37Источник: Goal.comАвтор: Сметанникова Дарья

    Юрген Клопп: Фанаты «Ливерпуля» хотят встречи с «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов

    «Ливерпуль» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места группы С, «ПСЖ» - с первого.

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что болельщики английской команды хотят встречи с «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов.

    «Я знаю, что многие болельщики «Ливерпуля» хотят встречи с «ПСЖ» в плей-офф. Но мы не говорим, что так и будет, это просто хотят наши фанаты. Поэтому мы просто дождемся результатов жеребьевки. До конца матча с «Наполи» я был не уверен, что мы вообще попадем в плей-офф Лиги чемпионов, но теперь мы здесь. Как я могу требовать встречи с какой-то определенной командой? Мне все равно. «Ливерпуль» вышел со второго места, поэтому нам точно достанется сложный соперник», - цитирует Клоппа Goal.com.

    #клопп юрген#фк ливерпуль#фк псж#лига чемпионов
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