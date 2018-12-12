«Реал» потерпел первое разгромное поражение на своем поле в истории Лиги чемпионов - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 22:56Источник: «Советский спорт»

    «Реал» потерпел первое разгромное поражение на своем поле в истории Лиги чемпионов

    Мадридский «Реал» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (0:3) потерпел первое разгромное поражение в истории турнира.

    В ворота мадридцев армейцы отправили три безответных мяча, отличились Федор Чалов (37-я минута), Георгий Щенников (43) и Арнор Сигурдссон (73).

    Таким образом, «Реал» с 12 очками занял первое место в группе G, на второй строчке расположилась «Рома» (9 очков), оба клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место заняла «Виктория» (7) и сыграет в плей-офф Лиги Европы, четвертое – ЦСКА, который осталась без еврокубковой весны.

    #Футбол-Россия#лига чемпионов#фк цска#фк реал мадрид
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