«Реал» потерпел первое разгромное поражение на своем поле в истории Лиги чемпионов

Футбол 12 декабря 2018 22:56 Источник: «Советский спорт»

Мадридский «Реал» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (0:3) потерпел первое разгромное поражение в истории турнира.

В ворота мадридцев армейцы отправили три безответных мяча, отличились Федор Чалов (37-я минута), Георгий Щенников (43) и Арнор Сигурдссон (73).

Таким образом, «Реал» с 12 очками занял первое место в группе G, на второй строчке расположилась «Рома» (9 очков), оба клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место заняла «Виктория» (7) и сыграет в плей-офф Лиги Европы, четвертое – ЦСКА, который осталась без еврокубковой весны.