Александр Григорян: У ЦСКА есть менталитет победителей - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 23:24Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Александр Григорян: У ЦСКА есть менталитет победителей

    ЦСКА обыграл в гостях «Реал» (3:0) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Российский тренер Александр Григорян прокомментировал итог матча в Мадриде.

    «Это было круто. У «Реала» было три шанса открыть счёт, но ЦСКА выдерживал план на игру. Винисиус дважды угрожал воротам армейцев, был момент у Асенсио, но по большому счету ЦСКА и в первые 30 минут тоже выглядел достойно. Футболистам ЦСКА требовалось время, чтобы понять, что этот «Реал» им по зубам. Как только они это поняли, у них появилось преимущество. Думал, затем армейцы начнут отходить назад, но этого не случилось. У них есть менталитет победителей», - сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

    Несмотря на победу ЦСКА занял последнее место в группе G и не смог выйти в еврокубковую весну.

    #григорян александр#фк цска#фк реал мадрид#лига чемпионов#Футбол-Россия
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