Александр Григорян: У ЦСКА есть менталитет победителей

Футбол 12 декабря 2018 23:24 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

ЦСКА обыграл в гостях «Реал» (3:0) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал итог матча в Мадриде.

«Это было круто. У «Реала» было три шанса открыть счёт, но ЦСКА выдерживал план на игру. Винисиус дважды угрожал воротам армейцев, был момент у Асенсио, но по большому счету ЦСКА и в первые 30 минут тоже выглядел достойно. Футболистам ЦСКА требовалось время, чтобы понять, что этот «Реал» им по зубам. Как только они это поняли, у них появилось преимущество. Думал, затем армейцы начнут отходить назад, но этого не случилось. У них есть менталитет победителей», - сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

Несмотря на победу ЦСКА занял последнее место в группе G и не смог выйти в еврокубковую весну.