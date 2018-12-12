Чалов – о победе над «Реалом»: Как во сне (видео) - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 23:32Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Чалов – о победе над «Реалом»: Как во сне (видео)

    ЦСКА обыграл в гостях «Реал» (3:0) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов

    Форвард ЦСКА Федор Чалов подвел итог матча в Мадриде. Нападающий стал автором первого гола в ворота «Реала».

    «Не мог себе такого представить три года назад. Две победы над «Реалом» - это что-то невероятное. Очень обидно, что не вышли в Лигу Европы. Хотели весной поиграть в еврокубках, но, наверное, уже в следующем году.

    Идеальная игра ЦСКА? Наверное, да. Самая лучшая игра на этом отрезке. Ощущения разгрома не было. Все как во сне. Когда забиваешь один, думаешь, что нельзя расслабляться, ведь это «Реал». Он может наказать в любой момент. Но нам сегодня и повезло.

    Превзошли достижение «Спартака»? Это очень приятно. Опыт? Молодые ребята первый раз играли в Лиге чемпионов и достойно выступили. Это большое достижение. Мой гол? Всегда приятно забивать, особенно таким клубам. Главное, что мы победили. Сейчас спокойно отдыхаем - надо весной выходить в Лигу чемпионов», - сказал Чалов в эфире «Матч Премьер».

    Несмотря на победу ЦСКА занял последнее место в группе G и не смог обеспечить себе еврокубковую весну.

    #чалов федор#фк цска#фк реал мадрид#лига чемпионов#Футбол-Россия
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