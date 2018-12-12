Виктор Гончаренко: Будем готовиться, чтобы навязать борьбу «Краснодару» и «Зениту» в РПЛ - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 23:50Источник: «Р-Спорт»

    Виктор Гончаренко: Будем готовиться, чтобы навязать борьбу «Краснодару» и «Зениту» в РПЛ

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – о том, что армейцы остались без еврокубковой весны, несмотря на победу над «Реалом» (3:0).

    – Мы должны воспользоваться этим случаем, впереди нас идут «Краснодар» и «Зенит». Будем готовиться, чтобы навязать им борьбу. Очень сложно в конце года.

    Перед игрой с «Реалом» мы говорили скорее о теории, плюс имели опыт московского матча, хорошо оборонялись по этому шаблону. В футболе иногда бывают нелогичные ситуации, без доли везения сложно занять даже третье место, – приводит слова Гончаренко «Р-Спорт».

    Напомним, «Реал» с 12 очками занял первое место в квартете, на второй строчке расположилась «Рома» (9 очков), оба клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место заняла «Виктория» (7) и сыграет в плей-офф Лиги Европы, четвертое – ЦСКА, который осталась без еврокубковой весны.

    #Футбол-Россия#лига чемпионов#фк цска#фк реал мадрид#гончаренко виктор
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