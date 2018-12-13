Марсело: ЦСКА заслужил победу - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 00:11Источник: ФК «Реал»Автор: Сметанникова Дарья

    Марсело: ЦСКА заслужил победу

    «Реал» дома проиграл с крупным счетом ЦСКА (0:3) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Защитник «Реала» Марсело подвел итог матча в Мадриде.

    «Всегда хочется победить и создать о себе положительное впечатление, но сегодня все было не так. В первой половине у нас было много моментов, мы много шли вперед, а они провели три атаки и забили три гола. Они заслужили победу. Нужно продолжать работать. Поражения случаются в футболе.

    Не сказал бы, что нам не хватало настроя. Ни на один матч мы не выходим без настроя, в «Реале» по-другому нельзя. До плей-офф нам необходимо добиться улучшения и изменить представление о себе», - цитирует Марсело пресс-служба «Реала».

    Напомним, «Реал» с 12 очками занял первое место в квартете, на второй строчке расположилась «Рома» (9 очков), оба клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место заняла «Виктория» (7) и сыграет в плей-офф Лиги Европы, четвертое – ЦСКА, который осталась без еврокубковой весны.

    #марсело жуниор#фк реал мадрид#фк цска#лига чемпионов#Футбол-Россия
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