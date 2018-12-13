Винисиус Жуниор: Просто нам немного не повезло - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 00:14

    Винисиус Жуниор: Просто нам немного не повезло

    Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор – о поражении от ЦСКА (0:3) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

    «Все, кто выходил сегодня на поле, заслуживают места в составе «Реала». Поражение? Просто нам немного не повезло. Будем работать дальше и постараемся исправить недочеты в своей игре», - приводит слова Жуниора официальный сайт УЕФА.

    Напомним, «Реал» с 12 очками занял первое место в квартете, на второй строчке расположилась «Рома» (9 очков), оба клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место заняла «Виктория» (7) и сыграет в плей-офф Лиги Европы, четвертое – ЦСКА, который остался без еврокубковой весны.

    #Футбол-Россия#лига чемпионов#фк цска#фк реал мадрид#жуниор винисиус
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