ЦСКА: Пишем историю европейского футбола! (фото) - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 00:22Источник: ПФК ЦСКААвтор: Сметанникова Дарья

    ЦСКА: Пишем историю европейского футбола! (фото)

    ЦСКА обыграл «Реал» (3:0), но не смог выйти в Лигу Европы, так как в параллельном матче «Виктория Пльзень» одержала победу над «Ромой» (2:1).

    Для «Реала» это поражение стало первым разгромным дома в истории Лиги чемпионов.

    "Пишем историю европейского футбола. ЦСКА — первая команда, которая в еврокубковом матче смогла обыграть «Реал» в Мадриде с разницей более чем в два мяча", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА в инстаграме.

    «Реал» с 12 очками занял первое место в группе G, на второй строчке расположилась «Рома» (9 очков), оба клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место заняла «Виктория» (7) и сыграет в плей-офф Лиги Европы, четвертое – ЦСКА, который остался без еврокубковой весны.

    #фк цска#фк реал мадрид#лига чемпионов#Футбол-Россия
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