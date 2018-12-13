ЦСКА: Пишем историю европейского футбола! (фото)

Футбол 13 декабря 2018 00:22 Источник: ПФК ЦСКА Автор: Сметанникова Дарья

ЦСКА обыграл «Реал» (3:0), но не смог выйти в Лигу Европы, так как в параллельном матче «Виктория Пльзень» одержала победу над «Ромой» (2:1).

Для «Реала» это поражение стало первым разгромным дома в истории Лиги чемпионов.

"Пишем историю европейского футбола. ЦСКА — первая команда, которая в еврокубковом матче смогла обыграть «Реал» в Мадриде с разницей более чем в два мяча", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА в инстаграме.

«Реал» с 12 очками занял первое место в группе G, на второй строчке расположилась «Рома» (9 очков), оба клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место заняла «Виктория» (7) и сыграет в плей-офф Лиги Европы, четвертое – ЦСКА, который остался без еврокубковой весны.