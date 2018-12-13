«Манчестер Сити» и «Лион» вышли в плей-офф ЛЧ, «Шахтер» отправился в ЛЕ - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 00:57

    «Манчестер Сити» и «Лион» вышли в плей-офф ЛЧ, «Шахтер» отправился в ЛЕ

    В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» на своем поле обыграл немецкий «Хоффенхайм» со счетом 2:1.

    У победителей встречи дубль оформил Лерой Сане (45-я и 61-я минуты), а у гостей единственный мяч забил Андрей Крамарич, реализовавший пенальти на 16-й минуте.

    В параллельной игре группы F украинский «Шахтер» в Киеве упустил победу над французским «Лионом» – 1:1. В составе «горняков» мяч забил Жуниор Мораес (22-я минута), а у «львов» отличился Набиль Фекир (65)

    Таким образом, «Манчестер Сити» с 13 очками занял первое место в квартете, на второй строчке расположился «Лион» (8 очков), обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место занял «Шахтер» (6) и сыграет в плей-офф Лиги Европы, четвертое – «Хоффенхайм» (3), который остался без еврокубковой весны.

    Лига чемпионов
    Групповой этап
    Группа F. 6-й тур

    «Манчестер Сити» (Англия) – «Хоффенхайм» (Германия) – 2:1 (1:1)

    Голы: Сане, 45, 61 – Крамарич, 16 (пен.)

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Отаменди, Стоунз (Уокер, 46), Зинченко (Делф, 64), Фоден, Гюндоган, Стерлинг, Бернарду Силва (Компани, 85), Сане, Габриэл Жезус.

    «Хоффенхайм»: Бауманн, Адамс, Хюбнер, Кадержабек, Шульц, Гриллич, Гайгер (Амири, 63), Битенкур (Бельфодиль, 70), Бренет (Нелсон, 46), Жоэлинтон, Крамарич.

    Предупреждения: Гриллитч, 64; Жоэлинтон, 77

    «Шахтер» (Украина) – «Лион» (Франция) – 1:1 (1:0)

    Голы: Мораес, 22 – Фекир, 65

    «Шахтер»: Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Хочолава (Бутко, 46), Майкон, Степаненко, Коваленко, Марлос (Болбат, 87), Тайсон, Мораес.

    «Лион»: Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Менди, Денайер, Фекир (Дюбуа, 89), Тузар, Траоре (Ндомбеле, 72), Ауар, Депай (Дембеле, 80), Тете.

    Предупреждения: Болбат, 87 – Маркал, 8; Фекир, 68

    #лига чемпионов#фк манчестер сити#фк хоффенхайм#фк шахтер#фк лион
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