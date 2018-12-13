Евгений Алдонин: Матч с «Реалом» запомнится на всю жизнь и болельщикам, и игрокам

Футбол 13 декабря 2018 02:06 Источник: Rusfootball.info

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин – о победе над «Реалом» (3:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

– Потрясающие впечатление от увиденного, испытал настоящее чувство гордости за молодых ребят, за вчерашних дублеров, которые победили на «Сантьяго Бернабеу». Кто-то скажет, что у «Реала» был полурезервный состав, но победа есть победа.

Ребята провели отличный матч, достигнув исторической победы, как бы не сложилась европейская компания в целом... думаю, все равно она сложилась со знаком «минус», потому что команда могла выйти в Лигу Европы, но не получилось. А так, сегодняшний вечер запомнится на всю жизнь и болельщикам, и игрокам. Я испытываю очень приятные эмоции от увиденного.

Безусловно, никто до матча не предполагал разгромной победы ЦСКА в Мадриде, но Гончаренко правильно сказал, что сыграв неудобно для соперника можно достигнуть результата. С первых минут ЦСКА сдерживал натиск «Реала», который создал несколько опасных моментов. Но затем, за счет быстрого выхода, быстрых атак, индивидуального мастерства забили два мяча.

Второй гол стал определяющим, причем опять поучаствовали Фернандес и Щенников, что, я так понимаю, наигрывалось еще с «Енисеем» (смеется), когда первый ассистирует второму. Это здорово, – приводит слова Алдонина Rusfootball.info.