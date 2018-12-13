Александр Бубнов: Трудности «Реала» не умаляют заслуг ЦСКА

Футбол 13 декабря 2018 02:50 Источник: Sportbox.ru

Футбольный эксперт Александр Бубнов – о победе ЦСКА в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (3:0).

– Как такое вышло, что «Реал» был разгромлен на «Сантьяго Бернабеу»? Несмотря на поражение в Москве, очевидно, мадридцы вновь недооценили соперника, к тому же они уже гарантировали себе первое место в группе.

Впрочем, в составе «Реала» все равно хватало звездных игроков, некоторые из которых последнее время мало играют, должны были хотеть доказать тренеру свою значимость.

В любом случае трудности соперника не умаляют заслуг ЦСКА в сегодняшнем матче. Виктору Гончаренко удалось здорово зарядить команду, выстроить грамотный тактический план. Гости вытерпели первые полчаса, удача была на их стороне.

Дальше они поняли, что ничего страшного этот «Реал» для них не представляет, почувствовали уверенность, а после гола Чалова поймали кураж. ЦСКА гнул свою линию, использовал моменты, забил красивые голы, выкладывался по максимуму и заслужил самых лестных слов.

«Реал», кстати, до последней минуты старался отыграть хотя бы один мяч. Профессионалам уровня Марсело не может быть все равно, когда ты проигрываешь 0:3, тем более перед своими зрителями, – приводит слова Бубнова Sportbox.Ru.