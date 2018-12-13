Нико Ковач: Мы набрали 14 очков из 18 возможных, я этим доволен - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 03:28Источник: ФК «Бавария»

    Нико Ковач: Мы набрали 14 очков из 18 возможных, я этим доволен

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач – о заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:3).

    – Сегодня мы увидели сенсационную игру. Зрители определенно не пожалели, что пришли. Мы проигрывали 1:2, но смогли сравнять. Это была реклама для нашего футбола.

    У нас были стопроцентные моменты, мы должны были раньше решать исход матча. Но в итоге мы достигли свою цель и финишировали на первом месте.

    Комплимент команде. У нас были хорошие ситуации при переключении из обороны в атаку, мы должны были избегать контратаки соперника.

    Два раза мы сыграли с «Аяксом» вничью. У них сильная команда. Мы набрали 14 очков из 18 возможных, я этим доволен. Теперь мы с предвкушеним будем ждать плей-офф, – приводит слова Ковача официальный сайт «Баварии».

    #лига чемпионов#фк бавария#фк аякс#ковач нико
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