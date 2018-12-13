Роберт Левандовски: Мы можем играть еще лучше, у нас большой потенциал

Футбол 13 декабря 2018 03:41 Источник: ФК «Бавария»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски – о заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:3).

– Это был очень атакующий футбол. К счастью, мы смогли закончить первыми в группе. Наша позиционная игра была не очень хороша. Мы должны продолжить усердно работать.

Мы мало владели мячом, но в атаке у нас было много моментов и в итоге мы смогли забить три мяча, правда столько же пропустили. Такое бывает.

Мы можем играть еще лучше, у нас большой потенциал. Но для этого мы должны анализировать наши ошибки, – приводит слова Левандовски официальный сайт «Баварии».