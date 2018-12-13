Роберт Левандовски: Мы можем играть еще лучше, у нас большой потенциал - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 03:41Источник: ФК «Бавария»

    Роберт Левандовски: Мы можем играть еще лучше, у нас большой потенциал

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски – о заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:3).

    – Это был очень атакующий футбол. К счастью, мы смогли закончить первыми в группе. Наша позиционная игра была не очень хороша. Мы должны продолжить усердно работать.

    Мы мало владели мячом, но в атаке у нас было много моментов и в итоге мы смогли забить три мяча, правда столько же пропустили. Такое бывает.

    Мы можем играть еще лучше, у нас большой потенциал. Но для этого мы должны анализировать наши ошибки, – приводит слова Левандовски официальный сайт «Баварии».

    #лига чемпионов#фк бавария#фк аякс#левандовски роберт
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