Жозе Моуринью: У нас была трудная группа, но дело сделано - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 03:54Источник: UEFA (УЕФА)

    Жозе Моуринью: У нас была трудная группа, но дело сделано

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью – о поражении от «Валенсии» (1:2) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

    «Дело сделано. У нас была трудная группа. Мы не блистали на групповом этапе, но приехали сюда уже с путевкой в следующий раунд, несмотря на все проблемы и травмы, которые у нас были», - приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

    Напомним, «Валенсия» набрала восемь очков и вышла с третьего места в группе Н в Лигу Европы. «Ювентус» (12 очков) и «Манчестер Юнайтед» (10) вышли с первого и второго места соответственно в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    #лига чемпионов#фк манчестер юнайтед#фк валенсия#моуринью жозе
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