Жозе Моуринью: У нас была трудная группа, но дело сделано

Футбол 13 декабря 2018 03:54 Источник: UEFA (УЕФА)

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью – о поражении от «Валенсии» (1:2) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Дело сделано. У нас была трудная группа. Мы не блистали на групповом этапе, но приехали сюда уже с путевкой в следующий раунд, несмотря на все проблемы и травмы, которые у нас были», - приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

Напомним, «Валенсия» набрала восемь очков и вышла с третьего места в группе Н в Лигу Европы. «Ювентус» (12 очков) и «Манчестер Юнайтед» (10) вышли с первого и второго места соответственно в 1/8 финала Лиги чемпионов.