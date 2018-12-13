Валерий Рейнгольд: «Спартаку» надо рискнуть в Испании - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 06:28Источник: «Спорт уик-энд»Автор: Гичунцев Артур

    Валерий Рейнгольд: «Спартаку» надо рискнуть в Испании

    Матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы состоится сегодня и стартует в 20.55 мск.

    Экс-форвард московского "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча с "Вильярреалом".

    «Спартаку» терять нечего в принципе. Обыгрываешь «Вильярреал» – идешь дальше. В связи с этим возникает вопрос: зачем в Испании отсиживаться в обороне или играть на контратаках? Кононову надо выставить атакующий вариант состава. Этого испанцы точно не ждут.

    Когда «Спартак» моей поры приезжал в Киев, все думали, что мы будем играть от обороны. А мы показывали атакующий футбол и ставили на уши соперников. Надо рискнуть в Испании, умереть, так в красивой борьбе», – цитирует Рейнгольда «Спорт уик-энд».

    #Футбол-Россия#лига европы#фк спартак#фк вильярреал#рейнгольд валерий
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