Валерий Рейнгольд: «Спартаку» надо рискнуть в Испании

Футбол 13 декабря 2018 06:28 Источник: «Спорт уик-энд» Автор: Гичунцев Артур

Матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы состоится сегодня и стартует в 20.55 мск.

Экс-форвард московского "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча с "Вильярреалом".

«Спартаку» терять нечего в принципе. Обыгрываешь «Вильярреал» – идешь дальше. В связи с этим возникает вопрос: зачем в Испании отсиживаться в обороне или играть на контратаках? Кононову надо выставить атакующий вариант состава. Этого испанцы точно не ждут.

Когда «Спартак» моей поры приезжал в Киев, все думали, что мы будем играть от обороны. А мы показывали атакующий футбол и ставили на уши соперников. Надо рискнуть в Испании, умереть, так в красивой борьбе», – цитирует Рейнгольда «Спорт уик-энд».