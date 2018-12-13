УЕФА объявил имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Об этом сообщает пресс-служба организации.
Названы претенденты на лучший гол недели по итогам 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В список вошли 4 игрока, а именно: хавбек «Манчестер Сити» Лерой Зане, автор гола в ворота «Хоффенхайма» (2:1), полузащитник Усман Дембеле («Барселона»), забивший гол в матче с «Тоттенхэмом» (1:1), а также Набиль Фекир («Лион»), забивший в ворота донецкого «Шахтёра» (1:1), и форвард Пауло Дибала («Ювентус»), поразивший ворота в поединке с «Янг Бойз» (1:2), претендуют на лучший гол недели в Лиге чемпионов.
⚽️ Фекир— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 12 декабря 2018 г.
⚽️ Дибала
⚽️ Дембеле
⚽️ Сане
Какой гол был лучшим в 6-м туре?🤔
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