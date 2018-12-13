УЕФА объявил имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Футбол 13 декабря 2018 08:03 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Названы претенденты на лучший гол недели по итогам 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В список вошли 4 игрока, а именно: хавбек «Манчестер Сити» Лерой Зане, автор гола в ворота «Хоффенхайма» (2:1), полузащитник Усман Дембеле («Барселона»), забивший гол в матче с «Тоттенхэмом» (1:1), а также Набиль Фекир («Лион»), забивший в ворота донецкого «Шахтёра» (1:1), и форвард Пауло Дибала («Ювентус»), поразивший ворота в поединке с «Янг Бойз» (1:2), претендуют на лучший гол недели в Лиге чемпионов.