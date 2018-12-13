Андрей Канчельскис: ЦСКА наказал «Реал» за пижонство

Футбол 13 декабря 2018 09:29 Источник: Rusfootball.info Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на «Сантьяго Бернабеу».

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал победу ЦСКА над мадридским «Реалом» (3:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Перед матчем читал его высказывания: «Реал» – это «Реал», и для нас каждая игра важна, и в каждом матче мы должны побеждать». И после этого выставлять на матч Лиги чемпионов такой состав? Это по-пижонски. И за такое нужно наказывать, что, собственно ЦСКА и сделал.

Тут было непонятное высказывание и действия тренера мадридистов. Ведь если утверждаешь, что каждая игра важна — нужно выставлять оптимальный состав, а не такой. Видимо думали что приедет непонятно какая команда? Но ведь ЦСКА один из лидеров нашего чемпионата, к тому же они постоянно играют в Лиге Чемпионов. А раз было такое отношение – они логично за него получили.

В первую очередь в футболе нужно стремиться отбирать очки у своих прямых конкурентов. В матчах с «Викторией» ЦСКА заработал лишь одно очко. А им, прямым конкурентам, отдали 4. Им нужно было в первую очередь, во что бы то ни стало дома «Викторию» обыгрывать… Но этого они и не сделали.

При всём том, что было сказано о поведении «Реала» в этом матче… они вправе сейчас заявить «мы на первом месте, а вы теперь что хотите, то и говорите». Нет, конечно, отношение когда на поле в матче Лиге чемпионов выйдет, например, третий-четвёртый состав – это тоже не нормально. Но мадридисты всё равно продолжают играть в турнире. А дважды обыгравший их ЦСКА – нет. Понятное дело, что о победе на «Сантьягу Бернабео» будут сейчас много говорить, но… Возьми при этом свои очки у «Виктории» – ЦСКА был бы в группе не 4-м, а третьим, либо даже вторыми", – приводит слова Канчельскиса Rusfootball.