Валерий Непомнящий: Футбол не прощает ошибок, ЦСКА справедливо вышел победителем

Футбол 13 декабря 2018 10:40 Источник: ProstoProSport

Встреча прошла на «Сантьяго Бернабеу».

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Непомнящий прокомментировал победу бывшей команды над мадридским «Реалом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:0).

– Вы в шоке?

– Нет, конечно, но не буду скрывать – я приятно удивлен. Ни в коем случае нельзя говорить, что ЦСКА обыграл вторую команду «Реала». Футбол не прощает ошибок. Не забывайте – «Реал» есть «Реал». В каком бы состоянии эта команда не вышла на поле, она может обыграть любого соперника. Я считаю, что ЦСКА справедливо вышел победителем.

Не совсем правильно, когда говорят, что наш клуб начал игру в оптимальном составе, а «Реал» – нет. У армейцев матч пропустили Алан Дзагоев, а также Ильзат Ахметов, а в сегодняшнем ЦСКА это важные фигуры.

– Что скажете про Чалова?

– Если говорить про его поведение после забитого мяча, то тут мне сказать нечего. Нужно понимать, что чувствует человек в такие моменты. Но, с другой стороны, все понятно – это был первый тайм и на тот момент никто не знал, чем закончится игра. А что касается его гола, то Федор все сделал это красиво и классно, – сказал специалист, чьи слова приводит ProstoProSport.