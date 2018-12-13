СМИ: Глушаков хочет уйти в «Ахмат» после окончания контракта со «Спартаком» (аудио)

Футбол 13 декабря 2018 11:55 Источник: Телеграм-канал Mash Автор: Сметанникова Дарья

Контракт Дениса Глушакова со «Спартаком» рассчитан до 2020 года.

По информации телеграм-канала Mash, Глушаков намерен перейти в «Ахмат» после окончания соглашения с красно-белыми.

Полиция прослушивает аудиозаписи Глушакова, где он угрожает своей жене Дарье. Полузащитник хочет перейти в «Ахмат», где его заработная плата составит 30 тысяч рублей, чтобы значительно уменьшить сумму выплаты алиментов своей супруге.

"А поеду в Грозный играть — зарплата будет 30 тысяч рублей. Сколько там надо будет алиментов платить? Посчитаешь. Хорошо ты считаешь. Да, я там и останусь. После контракта «Спартака» я ему пообещаю, что я за его команду буду играть, и я там останусь", - сказал Глушаков в аудиозаписи.

Напомним, адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены футболиста Дарьи Глушаковой, заявил, что его подзащитная подала заявление в правоохранительные органы по факту угроз в свой адрес со стороны мужа в процессе развода.