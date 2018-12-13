СМИ: Глушаков хочет уйти в «Ахмат» после окончания контракта со «Спартаком» (аудио) - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 11:55Источник: Телеграм-канал MashАвтор: Сметанникова Дарья

    СМИ: Глушаков хочет уйти в «Ахмат» после окончания контракта со «Спартаком» (аудио)

    Контракт Дениса Глушакова со «Спартаком» рассчитан до 2020 года.

    По информации телеграм-канала Mash, Глушаков намерен перейти в «Ахмат» после окончания соглашения с красно-белыми.

    Полиция прослушивает аудиозаписи Глушакова, где он угрожает своей жене Дарье. Полузащитник хочет перейти в «Ахмат», где его заработная плата составит 30 тысяч рублей, чтобы значительно уменьшить сумму выплаты алиментов своей супруге.

    "А поеду в Грозный играть — зарплата будет 30 тысяч рублей. Сколько там надо будет алиментов платить? Посчитаешь. Хорошо ты считаешь. Да, я там и останусь. После контракта «Спартака» я ему пообещаю, что я за его команду буду играть, и я там останусь", - сказал Глушаков в аудиозаписи.

    Напомним, адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены футболиста Дарьи Глушаковой, заявил, что его подзащитная подала заявление в правоохранительные органы по факту угроз в свой адрес со стороны мужа в процессе развода.

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