Мануэль Нойер – о матче с «Аяксом»: Ситуация стала взрывоопасной

Футбол 13 декабря 2018 13:30 Источник: ФК «Бавария» Автор: Гичунцев Артур

Обе команды обеспечили себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Бенфика", заняв третье место, сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер пообщался с клубной пресс-службой после выездного матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аяксом" (3:3).

«Было много борьбы и страсти. У "Аякса" хорошая команда, мы увидели это еще в первом матче. В первом тайме мы создали несколько хороших моментов и должны были забивать один, два гола. В итоге ситуация стала взрывоопасной.

Было обидно пропустить еще один гол. Однако важно, что мы закончили на первом месте. Все остальное играет второстепенную роль», – заявил немецкий голкипер.