Мануэль Нойер – о матче с «Аяксом»: Ситуация стала взрывоопасной - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 13:30Источник: ФК «Бавария»Автор: Гичунцев Артур

    Мануэль Нойер – о матче с «Аяксом»: Ситуация стала взрывоопасной

    Обе команды обеспечили себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Бенфика", заняв третье место, сыграет в плей-офф Лиги Европы.

    Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер пообщался с клубной пресс-службой после выездного матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аяксом" (3:3).

    «Было много борьбы и страсти. У "Аякса" хорошая команда, мы увидели это еще в первом матче. В первом тайме мы создали несколько хороших моментов и должны были забивать один, два гола. В итоге ситуация стала взрывоопасной.

    Было обидно пропустить еще один гол. Однако важно, что мы закончили на первом месте. Все остальное играет второстепенную роль», – заявил немецкий голкипер.

    #лига чемпионов#фк бавария#фк аякс#нойер мануэль
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