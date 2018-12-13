Федор Чалов: Очень надеюсь, что ЦСКА воздастся за эту победу

Футбол 13 декабря 2018 16:38 Источник: ПФК ЦСКА Автор: Сметанникова Дарья

ЦСКА обыграл «Реал» (3:0) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, но не смог выйти в еврокубковую весну.

Форвард ЦСКА Федор Чалов прокомментировал матч на «Саньяго Бернабеу». Футболист стал автором первого гола в ворота «Реала».

«Конечно, обидно, что не вышли в Лигу Европы и весной не сыграем в еврокубках, но победить «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», а мне самому еще и забить — такое могло представиться только во сне (улыбается). 3:0 — это очень приятно!

Я очень надеюсь, что нам воздастся за эту победу. Хотелось бы, чтобы весной нам сопутствовало везение, и мы смогли выйти в Лигу чемпионов с первого места.

Наших фанатов всегда слышно, они очень переживают за нас, большое им спасибо за это. Приятно, что столько болельщиков приезжает в Испанию и перекрикивает весь «Сантьяго Бернабеу», - цитирует Чалова пресс-служба ЦСКА.