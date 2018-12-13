Иван Обляков: «Реал» — одна из моих любимых команд в Европе, но обыгрывать их все равно очень приятно - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 17:48Источник: ПФК ЦСКААвтор: Сметанникова Дарья

    Иван Обляков: «Реал» — одна из моих любимых команд в Европе, но обыгрывать их все равно очень приятно

    ЦСКА обыграл «Реал» (3:0) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, но не смог выйти в еврокубковую весну.

    Полузащитник армейцев Иван Обляков прокомментировал победу на «Сантьяго Бернабеу».

    «Впечатления самые положительные. Приятно закончить год на такой ноте, разгромить «Реал» на «Бернабеу» — это что-то фантастическое. Но есть негативный момент, что не прошли в еврокубках дальше.

    Легко ли было с «Реалом»? Легко точно не было, тем более трибуны дома помогали испанцам. Но мы воспользовались своими шансами, здорово убегали в контратаки и забивали свои голы. А также плотно действовали в обороне, давали сопернику мало пространства. Индивидуально Иско, Асенсио, Винисиус Жуниор все равно обыгрывали один в один, но свои моментики не реализовали, и мы их за это наказали.

    «Реал» — одна из моих любимых команд в Европе. Я за них переживаю, но обыграть их все равно очень приятно. Еще бы забил — вообще было бы прекрасно», - приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА.

    #обляков иван#фк цска#фк реал мадрид#лига чемпионов#Футбол-Россия
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