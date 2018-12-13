Сальваторе Боккетти: Мне нечего скрывать, если я ошибся, то заплачу штраф - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 18:07Источник: Instagram

    Сальваторе Боккетти: Мне нечего скрывать, если я ошибся, то заплачу штраф

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти подтвердил информацию о том, что был задержан в аэропорту Шереметьево.

    «Возвращаясь несколько дней назад в Москву, после медицинского обследования в Риме, меня остановили в аэропорту, сказав, что я должен был пройти не через зеленый, а красный коридор, который был закрыт. Эти правила я не знал. Часы с гравировкой, которые были у меня на запястье, были приобретены в Москве и подарены мне супругой на день рождения. Их стоимостью составляет менее, чем это положено по закону! А другие часы, которые я собирался подарить ей, были изъяты.

    Мне нечего скрывать и если я ошибся, то заплачу штрафы, но, повторюсь я не собирался совершать что-либо вне закона. Те люди, кто пишет о том, что я контрабандист, будут вызваны в суд за клевету, порочащую мою честь и достоинство. Сейчас это последняя проблема, о которой я должен думать, потому что только что я перенес операцию. Здоровье и моя семья на первом месте», - написал Боккетти в своем Instagram.

    Ранее сообщалось, что Боккети, который возвращался в Москву из Рима, не задекларировал на таможне две пары часов Rolex. 32-летнему итальянцу грозит административная ответственность.

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    Возвращаясь несколько дней назад в Москву, после медицинского обследования в Риме, меня остановили в аэропорту , говоря , что я должен был пройти не через зелёный, *а красный коридор, который был закрыт*. Эти правила я не знал. Часы, которые были у меня на запястье, которые подарила моя супруга на день рождения с гравировкой, купленные в Москве, Россия. Стоимостью менее, чем установлено в законе!!! И другие часы, которые я собирался подарить ей, были изъяты. Мне нечего скрывать и если я ошибся, я заплачу штрафы, но , повторюсь я не собирался совершать что-либо вне закона. Те люди, кто пишет о том, что я контрабандист, будут вызваны в суд за клевету, порочащую мою честь и достоинство. Сейчас это последняя проблема, о которой я должен думать, потому что только что я перенёс операцию. Здоровье и моя семья на первом месте.

    Публикация от Salvatore Bocchetti (@salvatorebocchetti)

    #рпл#фк спартак#боккетти сальваторе
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