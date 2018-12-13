УЕФА по итогам матча «Аякс» – «Бавария» открыл дисциплинарные дела

Футбол 13 декабря 2018 20:17 Источник: UEFA (УЕФА)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарные дела в отношении голландского «Аякса» и немецкой «Баварии» (3:3) по итогам заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов.

Поводом для этого послужили красные карточки защитника «Аякса» Максимилиан Вебера и нападающего «Баварии» Томаса Мюллера.

Кроме того, «Аякс» обвиняется в бросании болельщиками на поле посторонних предметов, а «Бавария» – в использовании фанатами пиротехники.

Сообщается, что КДК УЕФА рассмотрит дела 10 января 2019 года.

Напомним, «Бавария» с 14 очками заняла первое место в группе Е, на второй строчке расположился «Аякс» (12 очков). Обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.