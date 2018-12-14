Дмитрий Градиленко: Нельзя списывать поражение «Спартака» на невезение

Футбол 14 декабря 2018 07:27 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на стадионе "Эль-Мадригал".

Серебряный призер чемпионата СССР и чемпион России в составе московского "Спартака" Дмитрий Градиленко высказался о поражении красно-белых в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с "Вильярреалом" (0:2).

"На мой взгляд, данное поражение нельзя списывать на невезение. Не стоит забывать, что это была последняя для футболистов игра, это всегда настраивает игроков не очень хорошо. В свою очередь, "Вильярреал" играл под руководством нового тренера, вследствие чего игроки пытались себя проявить. Матч против "Вильярреала" "Спартак" начал очень хорошо, но пропустил курьезный гол – был удар, рикошет, далее Мельгарехо не встретил игрока, как надо – мяч залетел в ворота.

Когда проигрываешь 0:1, это не очень хорошо, а затем еще и пропустили второй после очевидной ошибки Рассказова – тот потерял своего игрока, что привело ко второму пропущенному мячу

В моменте со вторым пропущенным мячом была элементарная игра в стенку, мяч отдавался футболистом, которого держал Рассказов. Он просто от него отвернулся и посмотрел, куда пойдет передача, а в этой ситуации этого делать нельзя", – цитирует Градиленко ТАСС.