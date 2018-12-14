Футбол 14 декабря 2018 08:53 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

В тройку лучших входят Испания (97,569), Англия (75,605) и Италия (72,154).

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА после матчей шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Напомним, московский "Локомотив" в Лиге чемпионов уступил немецкому "Шальке" (0:1), а ЦСКА разгромил "Реал" (3:0).

В Лиге Европы московский "Спартак" проиграл испанскому "Вильярреалу" (0:2), "Краснодар" уступил другому клубу из Испании – "Севилье" (0:3), а "Зенит" потерпел поражение от пражской "Славии" – 0:2.

Таким образом, Россия расположилась на 6-м месте в таблице коэффициентов, имея в своем активе 49,716 балла. Португалия (45,832) находится на седьмой строчке. Отставание России от идущей пятой Франции (57,165) выросло до 7,449 балла.