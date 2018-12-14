В Италии сообщили, что экс-наставник «Реала» Лопетеги может возглавить «Рому»

Футбол 14 декабря 2018 12:06 Источник: Il Tempo Автор: Гичунцев Артур

Такой информацией располагает издание Il Tempo.

Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского "Реала" Хулен Лопетеги может вернуться к профессиональной деятельности в ближайшее время.

Согласно источнику, специалист входит в сферу интересов "Ромы", чье руководство недовольно выступлением команды под руководством Эусебио Ди Франческо.

Отмечается, что клуб также рассматривает кандидатуры экс-тренера "Милана" Винченцо Монтеллы и бывшего наставника "Фиорентины" Паулу Соузы.

Напомним, Лопетеги покинул сборную Испании перед стартом ЧМ-2018 и подписал контракт с "Реалом". В мадридском клубе тренер проработал до октября и был уволен.