Источник: Аршавин станет советником Фурсенко в «Зените»

Футбол 14 декабря 2018 14:04 Источник: Федеральное агентство новостей (ФАН) Автор: Сметанникова Дарья

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин вернется в петербургский клуб.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, Аршавин займет административную должность в «Зените». Завершивший карьеру футболист может стать советником президента клуба Сергея Фурсенко.

Аршавин может сместить Вячеслава Малафеева на посту заместителя спортивного директора или разделить с ним эту должность.

Напомним, Аршавин выступал за «Зенит» с 2000 по 2009 годы, а затем с 2013 по 2015. В ноябре полузащитник объявил о завершении карьеры, его последним клубом был казахстанский «Кайрат».