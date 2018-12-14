Источник: Аршавин станет советником Фурсенко в «Зените» - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол14 декабря 2018 14:04Источник: Федеральное агентство новостей (ФАН)Автор: Сметанникова Дарья

Источник: Аршавин станет советником Фурсенко в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин вернется в петербургский клуб.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, Аршавин займет административную должность в «Зените». Завершивший карьеру футболист может стать советником президента клуба Сергея Фурсенко.

Аршавин может сместить Вячеслава Малафеева на посту заместителя спортивного директора или разделить с ним эту должность.

Напомним, Аршавин выступал за «Зенит» с 2000 по 2009 годы, а затем с 2013 по 2015. В ноябре полузащитник объявил о завершении карьеры, его последним клубом был казахстанский «Кайрат».

#аршавин андрей#фк зенит#фурсенко сергей#малафеев вячеслав#Футбол-Россия#рпл
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта