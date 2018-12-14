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Футбол14 декабря 2018 14:08Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Ледяхов покинет пост главного тренера «Балтики»

Гендиректор «Балтики» Тажутдин Качукаев сообщил, что калининградский клуб ведет переговоры по расторжению контракта с главным тренером команды Игорем Ледяховым.

«Будущее Ледяхова? Ведем переговоры по расторжению договора, все в процессе», - цитирует Качукаева Sport24.ru.

Напомним, Ледяхов возглавил «Балтику» по ходу текущего сезона, после того, как оставил пост наставника «Ахмата» в сентябре 2018 года.

После первой части сезона ФНЛ «Балтика» занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.

#ледяхов игорь#фк балтика#фнл#Футбол-Россия
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