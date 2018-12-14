«Балтика» может назначить Игнашевича главным тренером команды

Футбол 14 декабря 2018 14:12 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

«Балтика» ведет переговоры по расторжению контракта с главным тренером Игорем Ледяховым.

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев сообщил, что клуб рассматривает кандидатуру бывшего защитника ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича на пост главного тренера калининградской команды.

«Клуб на данный момент рассматривает и анализирует несколько кандидатов на пост главного тренера. В их числе есть и Игнашевич. Но еще не факт, что Сергею Николаевичу будет это интересно ввиду результатов команды», - приводит слова Качукаева Sport24.ru.

После первой части сезона ФНЛ «Балтика» занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.