УЕФА оштрафовал «Милан» на 12 млн евро за нарушение финансового фейр-плей

Футбол 14 декабря 2018 15:43 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Сметанникова Дарья

Итальянский «Милан» может быть отстранен от участия в еврокубках на два года.

УЕФА сообщил, что «Милан» оштрафован на 12 миллионов евро за нарушение правил финансового фейр-плей. Эти деньги итальянский клуб заработал за участие в Лиге Европы в этом сезоне.

«Милан» сможет заявить не больше 21 футболиста для участия в еврокубках в двух следующих сезонах. В случае повторения нарушения финансового фейр-плей до конца сезона-2020/21, «Милан» отстранят от еврокубков на два сезона.

Итальянский клуб может обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).