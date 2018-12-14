УЕФА оштрафовал «Милан» на 12 млн евро за нарушение финансового фейр-плей - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 15:43Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Сметанникова Дарья

    УЕФА оштрафовал «Милан» на 12 млн евро за нарушение финансового фейр-плей

    Итальянский «Милан» может быть отстранен от участия в еврокубках на два года.

    УЕФА сообщил, что «Милан» оштрафован на 12 миллионов евро за нарушение правил финансового фейр-плей. Эти деньги итальянский клуб заработал за участие в Лиге Европы в этом сезоне.

    «Милан» сможет заявить не больше 21 футболиста для участия в еврокубках в двух следующих сезонах. В случае повторения нарушения финансового фейр-плей до конца сезона-2020/21, «Милан» отстранят от еврокубков на два сезона.

    Итальянский клуб может обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

    #уефа#фк милан#лига европы#Еврокубки#финансовый fair play
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