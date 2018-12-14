Сантьяго Солари: Матч с ЦСКА был полезным для анализа многих вещей

Футбол 14 декабря 2018 16:38 Источник: AS Автор: Сметанникова Дарья

«Реал» проиграл ЦСКА (0:3) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер «Реала» Сантьяо Солари прокомментировал поражение на «Сантьяго Бернабеу».

«Мы провели анализ матча с ЦСКА, и его результаты останутся с нами. Это был полезный матч для анализа многих вещей, для игроков, которым требовался отдых, и для тех, кому требовалось игровое время. Мы финишировали на первом месте в группе, что очень важно, и приложили для этого немало усилий. Хотя, конечно, мы хотели бы добиться победы в этом матче.

Все вокруг этого клуба привлекает пристальное внимание. Наша концентрация не может быть направлена туда, куда хотите вы. Мы делаем свою работу, поэтому сейчас сфокусированы на матче с «Райо» и намерены одержать очередную победу», - цитирует Солари AS.

«Реал» после 15 туров испанской примеры занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков и уступая лидирующей «Барселоне» 5 баллов.