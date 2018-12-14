Денис Черышев: Нам повезло, что у нас такая сплоченная сборная

Футбол 14 декабря 2018 19:37 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал об атмосфере в национальной команде.

«Почти со всеми игроками сборной общаюсь. Если честно, нам повезло с коллективом. У нас очень хорошие ребята сейчас в сборной — для меня удовольствие ездить туда. Мы общаемся, узнаем, как друг у друга дела, как чемпионат идет — кого-то поддерживаем. Нам повезло, что у нас сборная такая сплоченная — я думаю, это дало результат на чемпионате мира», - сказал Черышев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на чемпионате мира-2018 сборная России впервые в истории вышла в ¼ финала, где проиграла команде Хорватии по пенальти.