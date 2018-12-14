Сантьяго Солари: Матч с ЦСКА был полезен, чтобы проанализировать некоторые вещи

Футбол 14 декабря 2018 20:10 Источник: «Газета.Ru»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари назвал плюсы разгромного поражения в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов от ЦСКА (0:3).

- Постараемся завершить год победой на клубном чемпионате мира. Матч с ЦСКА был полезен, чтобы проанализировать некоторые вещи. Пусть его итоги останутся внутри команды. В этом матче мы дали отдохнуть некоторым ключевым игрокам, а наши запасные получили игровое время. Но мы все равно хотели выиграть, - приводит слова Солари «Газета.Ru» со ссылкой на AS.

Напомним, что клубный чемпионата мира пройдет с 12 по 22 декабря 2018 года в ОАЭ. «Ривер Плейт» и «Реал» стартуют на турнире с полуфинальной стадии.