Сантьяго Солари: Матч с ЦСКА был полезен, чтобы проанализировать некоторые вещи - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 20:10Источник: «Газета.Ru»

    Сантьяго Солари: Матч с ЦСКА был полезен, чтобы проанализировать некоторые вещи

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари назвал плюсы разгромного поражения в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов от ЦСКА (0:3).

    - Постараемся завершить год победой на клубном чемпионате мира. Матч с ЦСКА был полезен, чтобы проанализировать некоторые вещи. Пусть его итоги останутся внутри команды. В этом матче мы дали отдохнуть некоторым ключевым игрокам, а наши запасные получили игровое время. Но мы все равно хотели выиграть, - приводит слова Солари «Газета.Ru» со ссылкой на AS.

    Напомним, что клубный чемпионата мира пройдет с 12 по 22 декабря 2018 года в ОАЭ. «Ривер Плейт» и «Реал» стартуют на турнире с полуфинальной стадии.

    #Футбол-Россия#лига чемпионов#фк цска#фк реал мадрид#солари сантьяго
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