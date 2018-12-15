Марсело: Любая команда хотела бы, чтобы за нее играл Роналду

Футбол 15 декабря 2018 00:40 Источник: «Газета.Ru»

Защитник «Реала» Марсело высказался о том, как влияет отсутствие нападающего Криштиану Роналду на команду.

- Роналду - это не только мой бывший партнер по команде, но еще и мой друг, как и Серхио Рамос или Лука Модрич. Очевидно, что если лучший игрок мира переходит в другую команду, то вам будет его не хватать. Но я не хочу говорить, что у нас на какой-то позиции играют не лучшие игроки. Любая команда хотела бы, чтобы за нее играл Криштиану, но «Реал» продолжит оставаться «Реалом» вне зависимости от того, какие игроки уйдут или придут, - передает слова Марсело «Газета.Ru» со ссылкой на Club del Deportista.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что форвард команды Криштиану Роналду пропустит один из ближайших матчей.