Марсело: Любая команда хотела бы, чтобы за нее играл Роналду - Советский спорт
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    • Футбол15 декабря 2018 00:40Источник: «Газета.Ru»

    Марсело: Любая команда хотела бы, чтобы за нее играл Роналду

    Защитник «Реала» Марсело высказался о том, как влияет отсутствие нападающего Криштиану Роналду на команду.

    - Роналду - это не только мой бывший партнер по команде, но еще и мой друг, как и Серхио Рамос или Лука Модрич. Очевидно, что если лучший игрок мира переходит в другую команду, то вам будет его не хватать. Но я не хочу говорить, что у нас на какой-то позиции играют не лучшие игроки. Любая команда хотела бы, чтобы за нее играл Криштиану, но «Реал» продолжит оставаться «Реалом» вне зависимости от того, какие игроки уйдут или придут, - передает слова Марсело «Газета.Ru» со ссылкой на Club del Deportista.

    Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что форвард команды Криштиану Роналду пропустит один из ближайших матчей.

    #фк реал мадрид#марсело жуниор#роналду криштиану#фк ювентус#испанская примера#серия а
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