Карлос Тевес: Я собираюсь продолжить выступать за «Бока Хуниорс»

Футбол 15 декабря 2018 01:24 Источник: TyC Sports

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес подтвердил, что продолжит выступать за аргентинский клуб в следующем сезоне.

- Я собираюсь продолжить выступать за клуб, потому что являюсь «Боки». Я люблю эту команду, эту футболку. У меня есть многое, что я могу дать клубу. И я намерен сделать все возможное, чтобы в следующем году мы боролись за Кубок Либертадорес, - приводит слова Тевеса TyC Sports.

Напомним, что в финальном матче Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» уступил в дополнительное время «Ривер Плейт» со счетом 1:3.