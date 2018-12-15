Карлос Тевес: Я собираюсь продолжить выступать за «Бока Хуниорс» - Советский спорт
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    • Футбол15 декабря 2018 01:24Источник: TyC Sports

    Карлос Тевес: Я собираюсь продолжить выступать за «Бока Хуниорс»

    Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес подтвердил, что продолжит выступать за аргентинский клуб в следующем сезоне.

    - Я собираюсь продолжить выступать за клуб, потому что являюсь «Боки». Я люблю эту команду, эту футболку. У меня есть многое, что я могу дать клубу. И я намерен сделать все возможное, чтобы в следующем году мы боролись за Кубок Либертадорес, - приводит слова Тевеса TyC Sports.

    Напомним, что в финальном матче Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» уступил в дополнительное время «Ривер Плейт» со счетом 1:3.

    #фк бока хуниорс#чемпионат аргентины по футболу#тевес карлос#кубок либертадорес
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