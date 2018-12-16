Аршавин получил должность в академии «Зенита»

Футбол 16 декабря 2018 14:03 Источник: «РИА Новости»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин будет работать в международном проекте клубной академии «Сириус в Зените», заявил президент клуба Сергей Фурсенко.

- Андрей Аршавин возвращается в нашу семью. Он возглавит международный проект академии «Сириус в Зените», который объединит многие организации. В рамках этого проекта к нам будут приезжать мальчишки из регионов России и многие иностранные команды, которые вольются в этот процесс.

К нам возвращаются многие наши выпускники. Мы приветствуем, когда они приходят и начинают учить малышей. Аршавин - это знаковая фигура, один покер «Ливерпулю» чего стоит, этот футболист известен во всем мире. Все это даст серьёзный импульс нашим ребятам, чтобы они посвятили себя не только футболу, но и образованию, - приводит слова Фурсенко РИА «Новости».

Напомним, Аршавин выступал за «Зенит» с 2000 по 2009 годы, а затем с 2013 по 2015. В ноябре полузащитник объявил о завершении карьеры, его последним клубом был казахстанский «Кайрат».