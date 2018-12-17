Защитник «Аякса» де Лигт получил награду Golden Boy - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 07:26Источник: TuttosportАвтор: Спирин Дмитрий

    Защитник «Аякса» де Лигт получил награду Golden Boy

    Центральный защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт стал обладателем награды Golden Boy, которую итальянская газета Tuttosport вручает лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

    Помимо де Лигта на награду претендовали Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джастин Клюйверт («Рома»), Винисиус Жуниор («Реал») и Патрик Кутроне («Милан»).

    Напомним, что в 2017 году обладателем приза стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который минувшим летом выиграл чемпионат мира в составе сборной Франции.

    #tuttosport
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