Защитник «Аякса» де Лигт получил награду Golden Boy

Центральный защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт стал обладателем награды Golden Boy, которую итальянская газета Tuttosport вручает лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.
Помимо де Лигта на награду претендовали Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джастин Клюйверт («Рома»), Винисиус Жуниор («Реал») и Патрик Кутроне («Милан»).
Напомним, что в 2017 году обладателем приза стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который минувшим летом выиграл чемпионат мира в составе сборной Франции.