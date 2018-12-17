Футбол 17 декабря 2018 07:26 Источник: Tuttosport Автор: Спирин Дмитрий

Защитник «Аякса» де Лигт получил награду Golden Boy

Центральный защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт стал обладателем награды Golden Boy, которую итальянская газета Tuttosport вручает лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.