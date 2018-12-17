Сальваторе Боккетти: Операция прошла нормально, скоро вернусь (видео)

Футбол 17 декабря 2018 12:33 Источник: ФК «Спартак» Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти записал видеообращение к болельщикам.

«Всем привет! Чувствую себя отлично, все хорошо. Операция прошла нормально, скоро вернусь. Спасибо за поддержку. Через месяц, когда снимут гипс и начну работать на поле, обязательно все быстро наверстаю. Сейчас ничего не болит, все прошло», - сказал Боккетти.

На счету 32-летнего итальянца в текущем сезоне 17 матчей за «Спартак».