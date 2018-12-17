Сальваторе Боккетти: Операция прошла нормально, скоро вернусь (видео) - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 12:33Источник: ФК «Спартак»Автор: Сметанникова Дарья

    Сальваторе Боккетти: Операция прошла нормально, скоро вернусь (видео)

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти записал видеообращение к болельщикам.

    «Всем привет! Чувствую себя отлично, все хорошо. Операция прошла нормально, скоро вернусь. Спасибо за поддержку. Через месяц, когда снимут гипс и начну работать на поле, обязательно все быстро наверстаю. Сейчас ничего не болит, все прошло», - сказал Боккетти.

    На счету 32-летнего итальянца в текущем сезоне 17 матчей за «Спартак».

    #боккетти сальваторе#фк спартак#рпл#Футбол-Россия
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