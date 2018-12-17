Игорь Гамула: Положение «Фенербахче» в турнирной таблице чемпионата ничего не значит, поскольку клуб элитный

Футбол 17 декабря 2018 22:18 Источник: Телеканал «360°»

Известный специалист Игорь Гамула поделился мнением о результатах жеребьевки Лиги Европы для «Зенита», по итогам которой российский клуб на стадии 1/16 финала сыграет с «Фенербахче».

- «Фенербахче» находится в каком-то непонятном положении в турнирной таблице, но это ничего не значит и это временно, поскольку клуб элитный. Не повезло «Зениту» в том плане, что болельщики там сумасшедшие и находится на поле в Турции невозможно, надо быть психологически устойчивым.

Думаю, «Фенербахче» по зубам «Зениту». Надо посмотреть также, как пройдет трансферная политика «Зенита». Главный минус, что это будет первая игра в новом году для «Зенита» и придется быстро вкатываться, хорошо подготовиться, помня, что 2018 год они закончили с тремя поражениями, - передает слова Гамулы телеканал «360».

Напомним, что «Фенербахче», за который выступает защитник сборной России Роман Нойштедтер, стал вторым в группе D Лиги Европы. В шести матчах вице-чемпионы Турции набрали восемь очков. В текущем сезоне национального чемпионата команда, набрав 14 очков в 15 матчах, занимает 17-е место.

Первый матч 1/16 финала пройдет 14 февраля на арене «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, ответный состоится 21 февраля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.