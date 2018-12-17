Игорь Гамула: «Байер» - серьезный соперник, но «Краснодар» смотрится неплохо - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 22:56Источник: Телеканал «360°»

    Игорь Гамула: «Байер» - серьезный соперник, но «Краснодар» смотрится неплохо

    Известный российский специалист Игорь Гамула поделился мнением о результатах жеребьевки Лиги Европы для «Краснодара», по итогам которой российский клуб на стадии 1/16 финала сыграет с «Байером».

    - Да, «Байер» - очень серьезный соперник, но «Краснодар» смотрится неплохо. Да, проиграли «Севилье» 0:3 в последнем матче, который ничего не решал, но все же. Был шанс, что они не пройдут дальше, но это станет уроком - заранее уходить в отпуск не надо.

    Важно правильно подготовиться, провести трансферную кампанию. Интересно будет посмотреть, как молодой тренер Мурад Мусаев подготовить команду и проведет учебно-тренировочные сборы.

    Если в прошлом сезоне «Краснодар» добрался до 1/8 финала Лиги Европы, то в этом надо постараться до 1/4 финала и выше. Будем надеяться, - передает слова Гамулы телеканал «360».

    Добавим, что первый матч «Краснодар» проведет дома 14 февраля, ответный состоится 21 числа в Ливеркузене.

    #Футбол-Россия#лига европы#фк байер#фк краснодар#гамула игорь
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