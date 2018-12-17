Игорь Гамула: «Байер» - серьезный соперник, но «Краснодар» смотрится неплохо

Футбол 17 декабря 2018 22:56 Источник: Телеканал «360°»

Известный российский специалист Игорь Гамула поделился мнением о результатах жеребьевки Лиги Европы для «Краснодара», по итогам которой российский клуб на стадии 1/16 финала сыграет с «Байером».

- Да, «Байер» - очень серьезный соперник, но «Краснодар» смотрится неплохо. Да, проиграли «Севилье» 0:3 в последнем матче, который ничего не решал, но все же. Был шанс, что они не пройдут дальше, но это станет уроком - заранее уходить в отпуск не надо.

Важно правильно подготовиться, провести трансферную кампанию. Интересно будет посмотреть, как молодой тренер Мурад Мусаев подготовить команду и проведет учебно-тренировочные сборы.

Если в прошлом сезоне «Краснодар» добрался до 1/8 финала Лиги Европы, то в этом надо постараться до 1/4 финала и выше. Будем надеяться, - передает слова Гамулы телеканал «360».

Добавим, что первый матч «Краснодар» проведет дома 14 февраля, ответный состоится 21 числа в Ливеркузене.