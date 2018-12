«Бешикташ» официально заявил об уходе Пепе

«Мы бы хотели поблагодарить Пепе за проделанную работу в нашем клубе и пожелать ему успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на официальном сайте турецкой команды.

«Спасибо всем болельщикам «Бешикташа», сотрудникам клуба, товарищам по команде за веру в меня. Вы заслуживаете самого лучшего. Никогда вас не забуду», - написал в своем аккаунте Twitter Пепе.

Thank you to all @besiktas fans, administration, teammates and staff for believing in my work🙏🏻 You @besiktas deserve the BEST . I will never forget you @vodafonepark 📣🇹🇷

Remember ... No Bad Days🦅#P3PE #Pepe5 #NoBadDays pic.twitter.com/fz8a62ouK2