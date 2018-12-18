Денис Черышев: Зобниным интересовались лучшие клубы Европы - Советский спорт
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Футбол18 декабря 2018 07:19Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

Денис Черышев: Зобниным интересовались лучшие клубы Европы

В текущем сезоне хавбек московского ««Спартака» провел 20 матчей и отдал 1 голевой пас.

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал, что в Испании повысился интерес к российскому футболу после ЧМ-2018.

Отметим, что в 1/8 финала команда Станислава Черчесова отправила домой «красную фурию», одержав победу в серии пенлаьти.

«Вырос ли интерес к российскому футболу после ЧМ-2018? Да, очень сильно. Весь мир теперь, наверное, знает Дзюбу. Зобнин, Головин, Марио Фернандес, Акинфеев тоже теперь на слуху. Испанцы постоянно спрашивают о них, интересуются, кто в чемпионате России на первом месте.

Возрастет ли спрос на футболистов из России в Европе? Посмотрим. Зобниным интересовались лучшие клубы Европы. Хотя, быть может, его и в «Спартаке» всё устраивает. Головин переехал в Монако, я играю здесь, Нойштедтер – в «Фенеребахче». Думаю, любому игроку хочется попробовать себя в Европе», – приводит слова Черышева «Газета.Ru» со ссылкой на «Московский комсомолец».

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